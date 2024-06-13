House of the Dragon'un 2'nci sezon hangi platformda yayımlanacağı belli oldu: 3'üncü sezon müjdesi geldi
'House of the Dragon' dizisinin merakla beklenen ikinci sezonu, 17 Haziran’da Blu TV’de izleyiciyle buluşacak.
'Game of Thrones' evreninde geçen ve olayların yaklaşık 200 yıl öncesini anlatan dizi, Daenerys'in Demir Taht'ı ele geçirmesinden yüzyıllar öncesine, Targaryen hanedanlığının karmaşık dönemlerine odaklanmaya devam ediyor.
Yeni sezon, Targaryen ailesi içinde patlak veren iç savaşı anlatacak ve hikayenin merkezinde Rhaenyra ile Alicent yer alacak. Fragmanda, izleyicileri daha fazla çatışma ve ejderha sahnesinin beklediği görülüyor.
Blu TV, dizinin Amerika’da yayınlanmasının hemen ardından ikinci sezonun 17 Haziran’da platformlarında gösterime gireceğini duyurdu.
Ayrıca, dizinin üçüncü sezonu için de onay alındığı müjdelendi.
Ejderhaların Dansı devam ediyor.— BluTV (@BluTV) June 13, 2024
House Of The Dragon, üçüncü sezon onayını aldı. pic.twitter.com/AHgy6Sh5FC
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