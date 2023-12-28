Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:43

Sosyal medyada bu kez de çektiği videolar ilgiyle izlenen fenomen Ece Taşer'in paylaşımlarınından sonra HPV aşısı hakkında araştırmalar başladı. Yurttaşlar, HPV aşısının ne olduğunu merak etti. Peki, HPV aşısı neden yapılır? HPV aşısı kaç yaşına kadar yapılır? HPV aşısı ücretsiz mi? HPV aşısı neyden korur?

HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısı, Human Papillomavirus (İnsan Papillomavirüsü) adı verilen virüsün neden olduğu enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan bir aşıdır. Bu virüs cinsel yolla bulaşır ve bazı türleri kansere neden olabilir. HPV aşısı, bu virüsün sebep olduğu rahim ağzı, anüs ve genital bölge kanserleri ile ilişkilendirilen enfeksiyonları önlemek amacıyla uygulanır.

HPV AŞISI KAÇ YAŞINA KADAR YAPILIR?

HPV aşısı genellikle belirli bir yaş aralığında yapılır. Önerilen uygulama yaşı genellikle 9 ila 26 yaş arasındaki bireyleri içerir. Ancak, bazı ülkelerde ve sağlık kuruluşlarında bu yaş aralığı değişebilir. Aşının etkili olabilmesi için cinsel aktivite başlamadan önce uygulanması önerilir.

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Aralık 2023’te Resmî Gazete’de yayımlandı. İlaç fiyatlarına gelecek yüzde 25 zam, 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Üç doz şeklinde uygulanan HPV aşısının şu an tek dozu 2 bin 575 TL. Gelecek zamla birlikte aşının tek dozunun fiyatı yaklaşık 3 bin 200 TL olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım 2022’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, HPV aşısı uygulamak için çalışma başlattıklarını duyurdu. Koca, 10 Kasım 2023’te uzun vadede yerli HPV aşısı üretileceğini söyledi, “HPV aşılamaları kısa sürede başlayacak, tedarik için firmalarla görüşmeler devam ediyor. Firmalarla pazarlıkta elimizi kuvvetlendirmek için talebi üretenlerden destek istiyoruz” diye konuştu.

HPV AŞISI NEYDEN KORUR?

HPV aşısı özellikle şu alanlarda koruma sağlar:

Rahim Ağzı Kanseri: HPV aşısı, rahim ağzı kanseri riskini azaltmada etkili bir rol oynar.

Anüs ve Genital Bölge Kanserleri: HPV, anüs ve genital bölgede de kansere neden olabilir. Aşı, bu bölgelerdeki kanser riskini azaltabilir.

HPV ile İlişkilendirilen Diğer Sağlık Sorunları: HPV, genital siğiller gibi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Aşı, bu tür enfeksiyonları önlemede yardımcı olabilir.