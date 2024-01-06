'Hudutsuz Sevda' dizine sürpriz bir isim katılıyor!
FOX’un Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Hudutsuz Sevda” çok iddialı bir bölümle önümüzdeki hafta seyirciyle buluşacak.
FOX'un Perşembe akşamları yayınlanan dizisi "Hudutsuz Sevda," önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak iddialı bir bölümle dikkat çekecek. Dizinin son fragmanı, Leto ailesinden Rızvan Leto'nun (Burak Sergen) vurulduğu anlara odaklanarak büyük ilgi gördü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kalabalık kadrosuna hem çok güzel, hem de çok başarılı bir flaş oyuncu daha katıldı. Hayal Köseoğlu "Hudutsuz Sevda"yla anlaştı.
Deniz Can Aktaş'ın başrolünde olduğu "Hudutsuz Sevda," geniş bir kadro ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bir yapım. Hayal Köseoğlu, daha önce "Altın Kafes" dizisinde rol almıştı ve şimdi "Hudutsuz Sevda"da Nergis'in (Tülay Günal) kızı "Damla" karakterine hayat verecek. Bu yeni katılımın dizinin dinamiklerine nasıl etki edeceği ve hikayeye nasıl bir boyut katacağı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
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