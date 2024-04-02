'Hudutsuz Sevda' dizisinde çok konuşulacak ayrılık

'Hudutsuz Sevda' dizisinde Asiye karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu ekibe veda edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:09
'Hudutsuz Sevda' dizisinde çok konuşulacak ayrılık
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Now Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Hudutsuz Sevda', yeni sezonda da devam edecek dizilerinin başında yer alıyor. MedYapım imzalı dizide bu hafta bir ayrılık yaşanacak. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Asiye karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu ekibe veda edecek. Asiye’nin ayrılığı dizideki dengeleri değiştirecek.

Murat Öztürk’ün çektiği dizinin senaryosunu Bahadır Özdener kaleme alıyor. 


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