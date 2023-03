Hugh Grant kimdir, kaç yaşında? Hugh Grant hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:03

95. Oscar Ödülleri'nde, ünlü oyuncu Hugh Grant gündem oldu. Ünlü oyuncunun, sunuculardan süper model Ashley Graham'ın konuşmaları karşısında takındığı tavır, seyirciler arasında ''Tokattan bu yana en garip an'' olarak ifade edildi. Hugh Grant'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HUGH GRANT KİMDİR?

Hugh Grant, 9 Eylül 1960'da Londra'da doğdu. Kariyerine televizyon filmleri ve bazıları değişik ülkelerde çekilmiş filmlerle başlayan Oxford mezunu Hugh Grant, genel olarak tarihî filmlerde rol alıyordu. Bunların arasında kendisine Venedik Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran Maurice ve Frédéric François Chopin'i canlandırdığı Impromptu bulunmaktadır. Sporla da ilgilenen Grant, kriket, futbol, tenis, bilardo başta olmakla birçok spor dalıyla ilgilenmektedir fakat çoğu zaman "golf bağımlısı" olarak tanımlanmaktadır. Eleştirmenlerin düşüncesine göre Grant, en iyi performanslarını Maurice (1987), The Lair of the White Worm (1988), White Mischief (1988), Impromptu (1991), Bitter Moon (1992), The Remains of the Day (1993), Four Weddings and a Funeral (1994), An Awfully Big Adventure (1995) ve Sense and Sensibility (1995) filmlerinde verdi.

HUGH GRANT'IN ÖZEL YAŞAMI

Hugh Grant, 2018'de televizyon yapımcısı Anna Elisabet Eberstein'le evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Grant ayrıca bir süre Tinglan Hong'la ilişki yaşadı ve çiftin iki çocuğu oldu.

HUGH GRANT'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Did you hear about the Morgans? (2009)

Music and Lyrics (2007)

American Dreamz (2006)

Housewarming (2005)

Bridget Jones: Mantığın Sırrı (film) (2004)

Love Actually (2003)

About a Boy (2002)

Two Weeks Notice (2002)

Bridget Jones's Diary (2001)

Small Time Crooks (2000)

Notting Hill (1999)

Mickey Blue Eyes (1999)

Junket Whore (1998)

Extreme Measures (1996)

An Awfully Big Adventure (1995)

Nine Months (1995)

The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Restoration (1995)

Sense and Sensibility (1995)

Sirens (1994)

Four Weddings and a Funeral (1994)

Night Train to Venice (1993)

The Remains of the Day (1993)

Bitter Moon (1992)

Impromptu (1991)

The Big Man: Crossing the Line (1990)

White Mischief (1988)

The Lair of the White Worm (1988)

The Bengali Night (1988)

The Dawning (1988)

Remando Al Viento/Rowing in the Wind (1988)

Maurice (1987)

Privileged (1982)

HUGH GRANT'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Doctor Who and the Cruse of Fatal Death (1999)

Till We Meet Again (1989)

A Very Peculiar Practice (1986)

Ladies in Charge (1986)

The Last Place on Earth (1985)

The Detective (1985)

HUGH GRANT'IN ROL ALDIĞI TELEVİZYON FİLMLERİ

Legend of the Lost Tribe (ses) (2002)

Being Mick (2001)

Hooves of Fire (ses) (1999)

The Changeling (1994)

Shakespeare: The Animated Tales (1992)

Our Sons (1991)

The Trials of Oz (1991)

The Lady and the Highwayman (1989)

The Demon Lover (1986)

Lord Elgin and Some Stones of No Value (1986)

Jenny's War (1985)

Honour, Profit and Pleasure (1985)