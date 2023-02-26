Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında? Jayden Oosterwolde hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:27

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 11:27

Jayden Oosterwolde, 25 Şubat'ta gerçekleşen Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesinde, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı. 68. dakikada, Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Jayden Oosterwolde gündem oldu. Jayden Oosterwolde'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle şehrinde doğdu.

21 yaşındaki genç oyuncu, yerel bir takım olan ZAC ile kariyerine başlamıştır 2012'de FC Twente'nin gençlik akademisine geçti. Haziran 2020'de FC Twente'nin futbol akademisinden çıktıktan sonra FC Twente/Heracles Akademi (iki takımın birleşik U21 takımı) ile sözleşme imzaladı. 2020-21 sezonunda U21 takımında olması gerekmesine rağmen hem Heracles hemde Twente'deki denemelerden sonra iki takımda onunla sözleşme imzalamak istemiştir. Oosterwolde, 2020 Temmuz'da 3 yıllık sözleşme imzaladığı Twente'nin A Takımı'na girdi.

12 Eylül 2020'de profesyonel ilk çıkışını Twente'nin Fortuna Sittard'a karşı kendi sahasında oynadığı maçta ilk 11'de yaptı. Twente 2-0 kazandığında Queensy Menig'in 1-0 golü attığı asisti sağladı.

31 Ocak 2022'de Oosterwolde İtalyan takımı olan Parma ile satın alma zorunluluğu olan kiralık olarak sözleşme imzaladı.

30 Ocak 2023'te Oosterwolde Fenerbahçe ile 6 milyon € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Altyapı Kariyeri

?-2012 - ZAC

2012-2020 - Twente

Profesyonel Kariyeri

2020-2022 - Twente

2022 › Parma (kiralık)

2022–2023 - Parma

2023– Fenerbahçe











