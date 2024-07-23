Hülya Avşar: Günah keçisi ilan edildim, suçum yok

Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:58

Güncelleme: 23.07.2024 - 18:36

Hülya Avşar, programında ağırladığı oyuncu Meryem Uzerli'ye sorduğu evlilik sorusuyla eleştirilmesine yeniden tepki gösterdi.

Hülya Avşar, yaklaşık bir ay önce Meryem Uzerli’ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" şeklinde bir soru yöneltti.

Uzerli, bu soruya "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Hülya Avşar; soruyu "Yani seni nasıl kaçırdılar?" şeklinde düzeltiyse de sosyal medyada, "Bu ne biçim bir soru?" şeklinde tepki gösterildi.

Hülya Avşar, röportajın gerçekleşmesinden haftalar sonra konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Habertürk’ün aktardığına göre, Avşar, günah keçisi ilan edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Yayından önce soruları, Meryem'e vermiştim. Cevapları aldıktan sonra da ‘İstemediğin bir yer var mı?’ diye sordum. 'Hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip teşekkür etti ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, bir günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok.”