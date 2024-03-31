Hülya Avşar oyunu kullandı: Beşiktaş tezahüratına eşlik etti

Ünlü sanatçı Hülya Avşar oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar oy kullanma işleminin ardından Beşiktaş tezahüratı yapan gruba eşlik ederek okuldan ayrıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:15
Hülya Avşar oyunu kullandı: Beşiktaş tezahüratına eşlik etti
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İstanbul'da oy verme işlemi sürerken, ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu kullanmak için Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Avşar, hayranları ile sohbet etti. Ünlü sanatçı, bir süre bekledikten sonra 1046 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Avşar ardından Beşiktaş tezahüratı atan gruba eşlik ederek okuldan ayrıldı.


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