Hülya Avşar oyunu kullandı: Beşiktaş tezahüratına eşlik etti

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:15

İstanbul'da oy verme işlemi sürerken, ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu kullanmak için Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Avşar, hayranları ile sohbet etti. Ünlü sanatçı, bir süre bekledikten sonra 1046 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Avşar ardından Beşiktaş tezahüratı atan gruba eşlik ederek okuldan ayrıldı.