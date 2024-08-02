Hülya Avşar ve Uğur Yücel 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminde buluşuyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:25

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:27

Hülya Avşar ile Uğur Yücel, "Aşkın Dünkü Çocukları" filminde bir araya geliyor. Avşar, filmde "İsabel" karakterini, Yücel ise "Arif" karakterini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, film, iki aşığı canlandıran 18 yaşlarındaki halleriyle başlayacak ve 40 yıllık bir zaman atlamasıyla günümüze taşınacak. "Aşkın Dünkü Çocukları", yıllarca birbirine hasret kalan ve farklı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.

Levent Onan’ın yönettiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimleri için Hülya Avşar, 14 Ağustos’ta Ünye’ye gidecek ve Avşar’ın sahneleri 4 günde tamamlanacak. Mehmet Özgür, filmde "Namık" karakterini canlandırırken, Ali Düşenkalkar ise "Sömelek Rıza" karakterine hayat verecek.