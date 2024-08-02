Hülya Avşar ve Uğur Yücel 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminde buluşuyor
Hülya Avşar uzun süre sonra çekimleri Ordu Ünye’de başlayan “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı filmle setlere geri dönüyor.
Hülya Avşar ile Uğur Yücel, "Aşkın Dünkü Çocukları" filminde bir araya geliyor. Avşar, filmde "İsabel" karakterini, Yücel ise "Arif" karakterini canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, film, iki aşığı canlandıran 18 yaşlarındaki halleriyle başlayacak ve 40 yıllık bir zaman atlamasıyla günümüze taşınacak. "Aşkın Dünkü Çocukları", yıllarca birbirine hasret kalan ve farklı kültürlerden gelen iki aşığın buruk hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.
Levent Onan’ın yönettiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimleri için Hülya Avşar, 14 Ağustos’ta Ünye’ye gidecek ve Avşar’ın sahneleri 4 günde tamamlanacak. Mehmet Özgür, filmde "Namık" karakterini canlandırırken, Ali Düşenkalkar ise "Sömelek Rıza" karakterine hayat verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!