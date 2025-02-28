Hülya Avşar'dan aile pozu: 'Aşklarım'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:03

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:03

Sanatçı Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdürüyor.

İkili, kızları Zehra Çilingiroğlu ile birlikte bir akşam yemeğinde buluşarak aile bağlarını pekiştirdi.

Öte yandan, Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslım Kan ile katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının evlilikle ilgili sorularına yanıt verdi.

Çilingiroğlu, "Bunları konuşmak için çok erken, böyle bir niyetim yok" diyerek şu an için evlilik planı yapmadığını ifade etti.