Hülya Avşar'dan aile pozu: 'Aşklarım'

Hülya Avşar, "Aşklarım" dediği eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Hülya Avşar'dan aile pozu: 'Aşklarım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:03

Sanatçı Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdürüyor.

İkili, kızları Zehra Çilingiroğlu ile birlikte bir akşam yemeğinde buluşarak aile bağlarını pekiştirdi.

Öte yandan, Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslım Kan ile katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının evlilikle ilgili sorularına yanıt verdi.

Çilingiroğlu, "Bunları konuşmak için çok erken, böyle bir niyetim yok" diyerek şu an için evlilik planı yapmadığını ifade etti.


Etiketler: #Hülya Avşar #Kaya Çilingiroğlu #Zehra Çilingiroğlu

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