Hülya Avşar'ın programında gergin anlar: Deniz Seki sorulardan rahatsız oldu

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:19

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ancak program sırasında cezaevi günleriyle ilgili ısrarlı sorular Seki'yi rahatsız etti ve gergin anlara yol açtı.

2009 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010 yılında tutuklanan Deniz Seki, aynı yılın Kasım ayında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ancak daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Seki, 15 Kasım 2014'te gözaltına alındı ve 2017 yılında cezaevinden tahliye oldu. Bu zor günleri geride bırakmaya çalışan ünlü sanatçı, Hülya Avşar'ın soruları karşısında duygusal bir tepki verdi.

"ORAYI KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Program sırasında Hülya Avşar'ın cezaevi günlerine dair sorularına tepki gösteren Deniz Seki, "Orayı konuşmak istemiyorum" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Ancak Avşar, sorularına devam edince Seki, “Oraları açmayalım ne olur” diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

Avşar’ın, “Şu duyguyu ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana” sorusuna ise Seki, “Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim” yanıtını verdi.