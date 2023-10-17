Hülya Avşar'dan 'belediye başkanı adaylığı' açıklaması

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:46

Güncelleme: 17.10.2023 - 18:47

Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik, Spor İl Müdürü Adem Özalp, Hülya Avşar ve sporcuların yanı sıra belediye başkanları, spor kulüpleri temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz, açılış töreninin ardından sporcular ve protokol üyeleriyle kompleksi gezdi.

YILMAZ, İLK MAÇI HÜLYA AVŞAR İLE YAPTI

Yılmaz, açık tenis kortunda da ilk tenis maçını Hülya Avşar ile yaptı.

Hülya Avşar'a teşekkür eden Yılmaz, "Balıkesir'e kattıklarınızda dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadınız" dedi.

Avşar ise "Tenis oynamayan biri için başarılı atışlar yaptınız. Kortlar çok sağlıklı görünüyor. Balıkesir'e muhteşem bir tesis kazandırılmış" dedi.

'ADAYLIK İÇİN HAZIR DEĞİLİM'

Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.