Seda Bakan ile Hülya Avşar'la karşılaştı: Dünyanın en güzel tesadüfü

Yayınlanma: 29.08.2023 - 15:57

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:00

Şimdilerde "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezonu için Ayvalık'ta olan Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün, Hülya Avşar'la karşılaştı. Bu anları Bakan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezonu için çekimler devam ediyor.

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı "Zeytin Ağacı"nın yıldızları Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün, çekimlerin sürdüğü Ayvalık'ta Hülya Avşar ile karşılaştı.

AYVALIK'TA KARŞILAŞTILAR

Bu anları takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, birlikte verdikleri poza "Dünyanın en güzel tesadüfü" notunu düştü.

Bakan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Hülya Avşar da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşıp "Benim için de öyle" ifadelerini kullandı.