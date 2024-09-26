Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu açıklaması: 'Kaya çapkınlığı severdi'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:34

Hülya Avşar, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Avşar, güzellik ve ihanet konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Güzellik algısının yıllar içinde değiştiğini belirten Hülya Avşar, "Güzellik göreceli bir şey. Şu an daha natürel olan güzellik daha çok beğeniliyor. Ben ise her zaman kendimi beğenmişimdir, gerçekten çok güzel olduğumu düşünüyorum. Yaşıma rağmen hâlâ güzel olduğumu düşünüyorum. Etrafımda da çok beğendiğim bir sürü insan var" dedi.

Güzelliğin yaşa uygun bir şekilde korunması gerektiğini vurgulayan Avşar, "Yaşının güzeli olmak zorundasın. Güzelliğini korumak için estetik müdahaleler yaptırdığında, oyunculukta yaşını belli edemiyorsun. Anneyi mi, yoksa genç bir kadını mı oynayacaksın, bu konuda kararsız kalıyorsun. Yüzünle ellerin farklı duruyor" ifadelerini kullandı.

"İHANET, VEFA GİBİ BİR ŞEYSE AFFEDİLEMEZ"

Programda "İhanet nedir?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çeken Hülya Avşar, "İhanet, vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa, benim için kırmızı çizgidir, asla tahammül edemem. Aldatmak bile ihanetin yanında daha hafif kalıyor. İhanetin bağışlanması, ilişkideki dinamiklere bağlı. Benim evliliğimde de buna benzer şeyler yaşadım" diye konuştu.

"KAYA, ÇAPKINLIĞI SEVİYORDU"

Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden de bahsetti. "Eşim, Zehra’nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu onun hayatıydı, bilerek kabul ettim ve asla yargılamadım. Ancak bilmek ve duymak istemezdim. Birçok şeyi çocuğum olduğu için aileyi devam ettirme isteğiyle görmezden geldim. Aile ortamımızda böyle şeyler yaşanmazdı; biz kalabalık bir aşiretiz, herkes affedicidir. Ancak uzun zamandır devam ettiğini öğrendiğimde, bu bana aldatmaktan çok ihanet gibi geldi ve affedemedim" ifadelerini kullandı.

1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Zehra adında bir kızları bulunuyor. Evlilikleri, Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile olan ilişkisi sebebiyle sona ermişti. Ancak ünlü ikili, boşanmalarının ardından da sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.