Zenginlik zarar veriyor diyen Hülya Avşar, milyonluk reklam anlaşması yaptı
2021 yılında ülkedeki ekonomik durumları değerlendirirken "Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız" açıklamasıyla uzun süre dillerden düşmeyen Hülya Avşar’ın yeni oynayacağı reklam filmi için yaptığı anlaşma ağızları açık bıraktırdı.
Açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar "Gerekirse simit yiyeceğiz" ve "Zenginlik" açıklamalarıyla uzun süre dillerden düşmemişti. 'Zenginliğin insana zarar verdiğini' söyleyen Avşar, 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.
Geçtiğimiz günlerde reklam filmi için kamera karşısına geçen Avşar’ın, markayla bir yıl için 8 milyon TL’ye anlaştığı belirtildi.
Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" demişti. Avşar'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılanmıştı.
Geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında da zenginlikten dert yanan Hülya Avşar'a ekonomist Prof. Özgür Demirtaş "Simit ye" diyerek karşılık vermişti.
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