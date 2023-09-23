Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Yazdığı ve seslendirdiği unutulmaz şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören Güler Seki bu sabah hayatını kaybetti.
Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, 2019 yılında da yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Ünlü şarkıcı, daha önce annesinin kansere yakalandığını ve altı yıldır yatalak olduğunu, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" sözleriyle anlatmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü