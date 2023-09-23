Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:03

Yazdığı ve seslendirdiği unutulmaz şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören Güler Seki bu sabah hayatını kaybetti.

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, 2019 yılında da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı, daha önce annesinin kansere yakalandığını ve altı yıldır yatalak olduğunu, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" sözleriyle anlatmıştı.