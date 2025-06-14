İsrail'in Tel-Aviv şehrini balistik füzeler ile vuran İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. Peki, Hürmüz Boğazı nerede? Hürmüz Boğazı neden önemli? Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?





HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

İran ile Umman sınırını ayıran boğaz, Umman Körfezi ile Basra Körfezi arasında yer alıyor. Boğazın en dar noktasında genişlik 33 kilometreyi bulurken, su kanalı her iki yönde de 3 kilometrelik bir nakliye rotasını kapsıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan taşınıyor. İkmal edilen ham petrolün büyük bölümü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) oluşturan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İran’dan ihraç edilerek diğer ülkelere ulaştırılıyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan Katar’ın ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazın da neredeyse tamamı yine bu güzergâhtan geçiyor.

1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı sırasında taraflar, birbirlerinin petrol ihracatını engellemek amacıyla çeşitli adımlar atmış ve bu gerginlik tarihe "Tanker Savaşı" olarak geçmiştir. ABD’nin Bahreyn’de konuşlu 5. Filosu ise bölgedeki ticari gemileri korumakla görevlendirilmiştir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA NE OLUR?

Hürmüz Boğazı'nın olası bir çatışma veya siyasi gerilim nedeniyle kapatılması, hem bölgesel hem de küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durumda yaşanabilecek olası etkiler şöyle sıralanabilir:

Petrol fiyatlarında sert artış:

Arzın büyük bölümünün kesintiye uğraması, dünya genelinde petrol fiyatlarının ani ve keskin şekilde yükselmesine yol açabilir.

Enerji krizi riski:

Avrupa, Asya ve ABD gibi enerjiye bağımlı ülkeler, alternatif tedarik yolları aramak zorunda kalabilir. Bu da küresel ölçekte bir enerji krizini tetikleyebilir.

Küresel ticaretin aksaması:

Petrol ve doğalgaz taşıyan gemilerin güzergâh değiştirmesi, nakliye maliyetlerini artırarak sanayi ve taşımacılığı olumsuz etkileyebilir.

Askeri gerilimlerin artması:

Boğazın kapatılması, bölgedeki ülkelerle birlikte küresel güçler arasında yeni askeri çatışma risklerini beraberinde getirebilir.