Yayınlanma: 21.03.2025 - 22:18

Güncelleme: 21.03.2025 - 22:18

Mine Özerden'in yaşamı araştırılıyor. Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bahsettiği Mine Özerden'in neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Mine Özerden kimdir? Mine Özerden neden tutuklu? İşte ayrıntılar...

MİNE ÖZERDEN KİMDİR?

Mine Özerden 1965 yılında Köln şehrinde doğdu.

Mine Özerden, ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji bölümünde okurken; Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Kütüphanecilik ve Felsefe bölümlerinden ek dersler aldı. Bu dönemde yazar Cemil Meriç’in evine düzenli giden ve ona gönüllü okumalar yapan öğrencilerden biri oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında prodüksiyon asistanlığı yaptı. Memduh Ün'ün çektiği Gün Ortasında Karanlık (1990) adlı filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1992'de, 7. Adana Altın Koza Öğrenci Filmleri Yarışması'nda Leyleğin Getirdiği adlı kısa film ile ödül aldı.

MİNE ÖZERDEN NEDEN TUTUKLANDI?

Mine Özerden, Gezi Parkı olaylarına bağlı olarak yürütülen Gezi Parkı davası nedeniyle Kasım 2018'de tutuklandı.