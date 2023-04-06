Orkun Kökçü ile tartışan Dusan Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? Dusan Tadic hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:28

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:28

Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, Ajax'la oynadıkları derbi maçında Dusan Tadic'le yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.

Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı:

"Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

DUSAN TADİC KİMDİR?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 tarihinde Sırbistan'ın Baçka Topola kasabasında doğdu. FK Vojvodina Novi Sad takımında profesyonel futbol yaşantısına başladı. Bu takımda dikkatleri üzerine çekerken 107 maç 29 gol atıp, 20 asist yaptı. Daha sonra Eredivisie ekiplerinden FC Groningen'e transfer oldu.

2010-11 sezonun öncesinde Hollanda Eredivisie ligi ekiplerinden FC Groningen'e 1.100.000 € karşılında transfer oldu. FC Groningen'e transfer olduğunda 21 yaşındaydı. Çıkışını sürdürmeye devam etti. FC Groningen'de oynadığı 76 maçın tamamında ilk 11'de başlayan futbolcu, teknik direktör Pieter Huistra'nın güvenini boşa çıkarmadı. 76 maçta 14 golle rakip ağları sarsarken 32 de asist yapmaya başarmıştı.

Tadic Hollanda'daki ilk sezonunda Eredivisie'de 34 maça çıktı ve bu maçlarda, 7 gol, 18 asist ile oynarken, toplamda 41 maçta forma giydi 7 gol, 22 asist ile oynadı.

2012-13 transfer sezonunda FC Twente'ye 7.700.000 € karşılığında transfer oldu. Bu transfer gerçekleştiğinde 23 yaşındaydı. Twente'de toplamda çıktığı 85 maçta 32 gol atıp, 36 asist yaptı. Eredivisie'de 66 maçta, 28 gol, 29 asist ile oynarken, UEFA Avrupa Ligi Kupası Elemeleri'nde 5 maçta, 2 gol, 3 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 1 gol, 3 asistle başarısı sürdürdü.

Tadic ilk sezonunda Eredivisie'de 33 maça çıktı ve bu maçlarda, 12 gol, 15 asist ile oynarken, UEFA Avrupa Ligi Kupası Elemeleri'nde 5 maçta, 2 gol, 3 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 1 gol, 3 asistle başarısı sürdürdü. Toplamda 51 maçta forma giydi 16 gol, 22 asist ile oynadı.

Tadic ilk sezonunda olduğu gibi 2. sezonunda da başarılı bir grafik çizdi. 2012-13 sezonunda Eredivisie'de 33 maça çıkan Tadic, 16 gol, 14 asist ile oynadı.

Dusan Tadic, günümüzde Eredivisie ekiplerinden Ajax FC'de forma giyiyor.

DUSAN TADİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2002-2006 Vojvodina

Profesyonel Kariyeri;

2006-2010 Vojvodina

2010-2012 Groningen

2012-2014 Twente

2014-2018 Southampton

2018- Ajax

DUSAN TADİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2007-2010 Sırbistan

2008- Sırbistan