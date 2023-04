Lord of the Rings: Gollum oyununun fiyatı belli oldu!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 16.04.2023 - 14:57

Son zamanlarda oyun ve sinema dünyası birbirleri ile daha yakından çalışmaya başladı. Yüzüklerin Efendisi filminde yer alan Gollum karakterinin de oyunu bir süredir yapılıyordu.

Lord of the Rings: Gollum adlı oyunun pandemi nedeniyle çıkış tarihi ertelenmişti. Şimdi ise oyun PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için ön siparişe açıldı.

Yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Lord of the Rings: Gollum, 25 Mayıs tarihinde çıkış yapacak.

Oyunun standart versiyonu ön siparişte Steam üzerinde 595 TL’den satılıyor. Xbox ve PlayStation tarafında ise 599 TL’den ön siparişe çıkmış durumda.

LORD OF THE RİNGS: GOLLUM NASIL BİR OYUN OLACAK?

Oyun adından da anlaşılacağı üzere Yüzüklerin Efendisi evreninde bulunan Gollum karakterini konu alıyor. Rol yapma öğeleri bulunan oyunda Gollum karakteri ile bazı kararlar vermeniz gerekiyor.

Bu kararlar neticesinde Gollum’un kişiliği şekilleniyor. Aksiyon-Macera türünde yer alan oyun Nacon tarafından yayınlanıyor.

Oyunun yapımcılığı ise Deadalic Entertainment tarafından yapılıyor.