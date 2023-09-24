İBB duyurdu: Dünyaca ünlü DJ virüse yakalandı, konseri iptal edildi
Yenikapı'da yapılacak 'Live From İstanbul Fest'e katılacak DJ David Guetta'nın yakalandığı virüs nedeniyle konseri iptal edildi.
29-30 Eylül ve 01 Ekim Yenikapı Festival Park etkinlik alanında yapılacak 'Live From İstanbul Fest', festivalin son günü sahneye çıkacak olan DJ David Guetta'nın yakalandığı virüs nedeniyle iptal edildi.
Sosyal medyada yapılan duyuruda David Guettta'nın mesajı da paylaşıldı.
Guetta mesajında, "Sevgili dostlar, doktorlarımın yakalandığım bir virüsten tamamen kurtulmam için en az birkaç hafta izin almamı tavsiye ettiklerini bilmenizi isterim. Kendimi iyi hissediyorum ve partilere geri dönmeye hazırım, ancak onların tavsiyelerini dinleyeceğim. İbiza'da ve dünyanın dört bir yanında harika bir yaz geçirdim ve İstanbul'daki konserimi iptal etmekten başka seçeneğim olmadığı için gerçekten üzgünüm. Türkiye'deki tüm hayranlarım için, bu kez birlikte dans edemeyeceğimiz için gerçekten üzgünüm. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler, umarım gelecek yıl tekrar görüşürüz!" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Yanlışlıkla oğlunu vuran baba yaşamına son verdi
- 'Çok endişemiz var...'
- 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme!
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Örsan Öymen'den çarpıcı başkanlık önerisi
- CHP Ankara İl Başkanı belli oldu!
- Paris Olimpiyatları'nı garantiledik!