İBB duyurdu: Dünyaca ünlü DJ virüse yakalandı, konseri iptal edildi

Yenikapı'da yapılacak 'Live From İstanbul Fest'e katılacak DJ David Guetta'nın yakalandığı virüs nedeniyle konseri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:50
İBB duyurdu: Dünyaca ünlü DJ virüse yakalandı, konseri iptal edildi
Abone Ol google-news

29-30 Eylül ve 01 Ekim Yenikapı Festival Park etkinlik alanında yapılacak 'Live From İstanbul Fest', festivalin son günü sahneye çıkacak olan DJ David Guetta'nın yakalandığı virüs nedeniyle iptal edildi.

Sosyal medyada yapılan duyuruda David Guettta'nın mesajı da paylaşıldı.

Guetta mesajında, "Sevgili dostlar, doktorlarımın yakalandığım bir virüsten tamamen kurtulmam için en az birkaç hafta izin almamı tavsiye ettiklerini bilmenizi isterim. Kendimi iyi hissediyorum ve partilere geri dönmeye hazırım, ancak onların tavsiyelerini dinleyeceğim. İbiza'da ve dünyanın dört bir yanında harika bir yaz geçirdim ve İstanbul'daki konserimi iptal etmekten başka seçeneğim olmadığı için gerçekten üzgünüm. Türkiye'deki tüm hayranlarım için, bu kez birlikte dans edemeyeceğimiz için gerçekten üzgünüm. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler, umarım gelecek yıl tekrar görüşürüz!" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
Yenikapı David Guetta konser ibb

İlgili Haberler

Saz belgeseliyle tanınmıştı: Petra Nachtmanova ilk konserini gerçekleştirdi

Saz belgeseliyle tanınmıştı: Petra Nachtmanova ilk konserini gerçekleştirdi
Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek

Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek
İzmir’de yeni konser mevsimi

İzmir’de yeni konser mevsimi

En Çok Okunan Haberler