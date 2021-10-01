Sanat Güneşi’nin hayatı film oluyor: Zeki Müren'i Tarkan mı canlandıracak?
Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatının çekileceği filmde Tarkan'ın 'Sanat Güneşi'ni canlandıracağı öne sürüldü.
‘Müslüm’, ‘Ayla’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’ filmlerinin yapımcısı olan Mustafa Uslu, Türk Sanat Müziği’nin efsanesi Zeki Müren’in hayatını çekecek.
Posta'nın haberine göre; başroldeki oyuncu için uzun bir süre uygun oyuncu arandı çünkü Müren’i canlandıracak oyuncu filmdeki şarkıları kendisi seslendirecek. Uzun oyuncu arayışı sonrası Tarkan'da karar kılan Uslu'nun aylar süren gizli görüşmelerinin ardından olumlu yanıt aldığı iddia edildi.
Tarkan’ın Almanya’da bir oyuncu koçundan ders almak istediği için bir yıl süre talep ettiği ve bir aksilik olmazsa filmin çekimlerinin de 2023’te başlayacağı söylendi.
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