İBB'nin itirazı sonrası Armağan Çağlayan'ın programının ismi değişti
Armağan Çağlayan'ın 'Zor Ama Sor' isimli programının adı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'daki 'Zor Sor' programının adıyla benzer olduğu için değiştirildi. Çağlayan'ın İBB Kültür'ün itirazıyla adı değiştirilen programının yeni adı 'Zor Ama Yine de Sor' oldu.
Ekranlara ara verdikten sonra YouTube'ta program yapmaya başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan'ın yeni programının adında değişikliğe gidildi.
Çağlayan'ın "Zor Ama Sor" programının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan "Zor Sor" programının adıyla benzediği için değiştirildi.
TWITTER'DAN DUYURDU
Programın adının değişmesiyle ilgili süreci Twitter hesabından paylaşan Çağlayan, "Zor Ama sor programımızın ismi, İBB Kültür'ün yaptığı itiraz sebebiyle bundan böyle Zor Ama Yine de Sor olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'da yaptığı Zor Sor programı sebebiyle, İBB marka itirazı yaptı, bu sebeple programın ismini değiştirmek zorunda kaldık. İzleyicilerimize duyurur, anlayış için teşekkür ederiz" dedi.
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