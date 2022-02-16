İbrahim Büyükak: Eser Yenenler'i yakında dolandırıcılıktan içeri alacaklar!

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:36

Oyuncu İbrahim Büyükak, Eser Yenenler’in, "27 yıldır diyetteyim.” sözlerine ilişkin olarak, “Eser kaç yaşında? 37 falandır. Bir 10 sene atmış. Biberonla, sütle diyete başlamıştır. Onu diyet falan yakında nitelikli dolandırıcılıktan içeri alacaklar, yıllardır, 'Diyet yapıyorum' diye bizi kandırıyor!" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; senaryosunu kendi yazdığı son komedi filminin yönetmenliğini de üstleneceğini belirten İbrahim Büyükak, oyuncu kadrosunun henüz netleşmediğini söyledi.

"CEM AĞABEY ONU TERCİH EDİYOR"

Büyükak, muhabirlerin, "Komedi filmlerinde genellikle hep aynı isimlerin oynadığına yönelik bir anlayış var. Bunu katılıyor musunuz?" sorusuna, "Benim filmlerimde hep aynı değil. Sadece "Yol Arkadaşım"da Oğuzhan’ı oynatmıştık. Diğer filmlerde farklı isimler vardı. Çeşitliyorum yani. Siz bana oradan başka bir gönderme yapıyorsunuz. Konuyu Cem Yılmaz ağabeye getireceksiniz, anlıyorum. O tercih meselesi. Aynı kadro ile çalışma alışkanlığı olan yönetmenler, yazarlar da var. Cem ağabey de onu tercih ediyor. Bence çok güzel yapıyor." yanıtını verdi.