Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den kötü haber

23 Ocak 2022 Pazar, 17:15

İlk olarak, 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla ismini duyuran daha sonra Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yıldız Yenenler, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"EVET KÖTÜ HABER GELDİ"

Yenenler, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan yayınladı.

Ünlü isim paylaşımında, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına, çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covid'miş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi. Kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" ifadelerini kullandı.

'AŞIRI KORKUYORUM' DEMİŞTİ

Berfu Yenenler, geçen haftalarda eşi Eser Yenenler ile birlikte negatif test sonuçlarını paylaşmıştı. Yenenler, paylaşımına "Tanıdığımız, çevremizdeki herkes pozitif inanamıyorum. İlk dönemde bile bu kadar şok olmamıştım. Aşırı da korkuyorum. Nasıl olacak bilemedim bu işi" notunu düşmüştü.

