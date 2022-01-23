Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den kötü haber
Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunu paylaşan Yenenler, durumu hakkında bilgi verdi.
İlk olarak, 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla
ismini duyuran daha sonra Eser Yenenler ile hayatını birleştiren Berfu Yıldız
Yenenler, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla koronavirüse
yakalandığını duyurdu.
"EVET KÖTÜ HABER GELDİ"
Yenenler, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan
yayınladı.
Ünlü isim paylaşımında, "Evet kötü haber geldi maalesef
ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına, çünkü
zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covid'miş. Şimdilik çok rahat
ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım.
Çocuklar ve Eser iyi. Kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da
bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" ifadelerini kullandı.
'AŞIRI KORKUYORUM' DEMİŞTİ
Berfu Yenenler, geçen haftalarda eşi Eser Yenenler ile birlikte negatif test sonuçlarını paylaşmıştı. Yenenler, paylaşımına "Tanıdığımız, çevremizdeki herkes pozitif inanamıyorum. İlk dönemde bile bu kadar şok olmamıştım. Aşırı da korkuyorum. Nasıl olacak bilemedim bu işi" notunu düşmüştü.
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