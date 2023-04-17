İbrahim Çelikkol sağlık sorunları nedeniyle setten ayrıldı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:34

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:34

Netflix'te izleyicilerle buluşan 'Kuş Uçuşu' dizisinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor. Dizinin dün yapılması planlanan çekimleri İbrahim Çelikkol'un kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle iptal edildi.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kenan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, sabah sete gitti. Ancak Çelikkol, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine ekip, sağlık görevlilerini çağırdı.

Çelikkol’a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar’ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol’u bekledi.



Çelikkol uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından set iptal edildi.