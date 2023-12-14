İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay'a teşekkür: 'O benim en kıymetlim'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:43

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:43

Büyük beğeni toplayan "Kuş Uçuşu" dizisinin oyuncuları, 2. sezon öncesinde keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül, Sanayi 313'te düzenlenen ekip yemeğinde bir araya geldi.

Geçmişte bir TV kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay’a muhabirler İbrahim Çelikkol’un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu.



Birce Akalay ise sorulara şu şekilde cevap verdi:

"O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum"



İbrahim Çelikkol ise Akalay'a duyduğu hayranlığını dile getirerek, "O benim en kıymetlim, en değerlim, hayatımın içinde de öyle" dedi ve Birce Akalay'a teşekkür etmek amacıyla omzunu öptü.

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'a yönelik iltifatının doğaçlama olduğunu belirtti. "Kuş Uçuşu"nun 2. sezonu ise heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanacak yeni sezonu, Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak.