İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı: Ağlayarak açıkladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı bir programda meslektaşı İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisiyle ilgili bir bölüm olduğunu açıkladı.
Şarkıcı Demet Akalın, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katıldı. 2017 yılında evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde Demet Akalın'ın da adını geçirdiği ortaya çıktı.
"İBRAHİM ERKAL'IN VASİYETİ VAR"
Akalın, İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk olarak basındaki arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. 'Ben altından kalkamam' dedim, o kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı.
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