'Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor' iddialarına yanıt
Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağı öne sürüldü. Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Son dönemde sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.
Söylentilere göre; Ünlü çift, boşanma kararı aldı. Ozan Çolakoğlu'nun evden ayrılıp bir arkadaşının yanında yaşamaya başladığı da ileri sürüldü.
Azur Benan adında bir erkek çocukları olan çiftin yakın çevresinden ilk açıklama geldi.
"KESİNLİKLE YALAN"
Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir " ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.
EŞİNE DESTEK VERMİŞTİ
Çolakoğlu'nun ayrılık kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu iddia edilse de, ünlü müzisyen daha önce bu konuyla ilgili eşine destek vermişti.
Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerine yer vermişti.
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