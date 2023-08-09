İbrahim Saraçoğlu saç yağlanmasını ve dökülmesini önleyen formülü açıkladı! 1 tatlı kaşığı ile hazırlanıyor...

Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:19

Güncelleme: 09.08.2023 - 16:19

Saçınız hızlı yağlııyor ve hızlı dökülüyorsa bunu önlemek artık sizin elinizde. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yağlanmayı ve saç dökülmesini önleyen lavanta çiçeği formülünü verdi. Saç dökülmesini önlemek için hazırlayacağınız lavanta çiçeği karışımını saçınızda 10 dakika bekletmeniz yeterli...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE YAĞLANMASINI DURDURAN FORMÜL!

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeği

1 bardak su

Hazırlanışı;

1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeğini 1 bardak su ile karıştırın ve kaynatın.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN LAVANTA ÇİÇEĞİ FORMÜLÜNÜN UYGULANIŞI;

Hazırladığınız karışımı 10 dakika soğumaya bırakın,

Saçınızı sabunla ve şampuan ile yıkayın,

Saçınızı havluyla biraz kuruttuktan sonra hazırladığınız lavanta çiçeği kürünü saçınıza güzelce yedirin,

Karışımı saçınıza sürdükten yarım saat sonra yıkayabilirsiniz,

Saçınıza sürdüğünüz lavanta kürünü yıkamak zorunda değilsiniz saçınızda kalması güzel koku yaymanızı sağlayacak.

LAVANTA ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELER?

Lavanta mide bulantısı sorunlarına iyi gelir ve anlık etkisi ile kusmayı engeller.

Sindirim sisteminde sorunları düzenleyerek hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.

Şiddetli baş ağrısını dindirir.

Uyku problemi olan kişilerde rahatla sağlar ve gevşeterek uyku sorununu düzene sokar.

İnsan vücuduna sağladığı rahatlık ve gevşetici özellik sayesinde sinirli kişileri yatıştırır.

Böbrekte oluşan ağrılara iyi gelir.

İştah problemi yaşayan kişilerin büyük oranda sorununu ortadan kaldırır.

Cilt sorunlarına iyi gelir ve cildi yeniler.

Vücutta oluşan mantar enfeksiyonların tedavisinde uygulanır.