Kıvanç Tatlıtuğ'dan evlilik çıkışı: 'Neden aşkı öldürsün?'

Yeni filmlerini konuşmak için İbrahim Selim ile bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat güzel bir sohbete imza attı. Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Selim'in sorduğu evlilik sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:53
Kıvanç Tatlıtuğ'dan evlilik çıkışı: 'Neden aşkı öldürsün?'
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i 13 yıl sonra bir araya getiren 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi hayranlar tarafından merakla bekleniyordu. Film 24 Kasım Cuma itibariyle Netflix'te yayına girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni filmlerini konuşmak için İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan Ajaba: Film programına konuk oldu. İbrahim Selim'in sorularını yanıtlayan ikili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Aşk-ı Memnu'dan, kariyerine pek çok konuda konuşan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Selim'in 'Sence evlilik zor mu?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Sence sevgililik zor mu biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil." 

İlişkilerin kendi akışı olduğunu belirten Tatlıtuğ, 'Evlilik aşkı öldürür mü?' sorusuna ise "Kesinlikle öldürmüyor. Sence sevgililik aşkı öldürür mü? Evlilik neden ötekileştiriliyor? Evlilik 'tü kaka' bir şey mi? Evlilik güzel bir şey. Aşkın ömrü bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter." şeklinde karşılık verdi.




Kıvanç Tatlıtuğ beren saat İbrahim Selim İstanbul İçin Son Çağrı

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