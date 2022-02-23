Oğlu ve eski eşinden İbrahim Tatlıses'e tepki: Kötülük eğitilmez

23 Şubat 2022 Çarşamba, 15:32

Ünlüt türkücü İbrahim Tatlıses, ‘İbo Show’ programında aile üyelerine sitem eden açıklamalarda bulundu.

Tatlıse yaptığı açıklamada, “Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” demişti.

Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan geldi.

"KÖPRÜLERİ SAKIN YIKMA"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, “Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin” ifadelerini kullandı.

Adalet Sara'nına ardından oğlu Ahmet Tatlıses de İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. Babasının sözlerine sitem eden Ahmet Tatlıses “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” mesajını paylaştı.