AKP'li belediyeden İbrahim Tatlıses için 1 milyon TL'lik müze!

18 Mart 2022 Cuma, 08:28

Ülkeyi ekonomik uçuruma sürükleyen iktidar, yarattığı yoksulluğu görmezden gelirken AKP’li belediyeler, kriz günlerinde bile ‘ilginç’ harcamalara imza atıyor. Bunun son örneği Urfa’nın Haliliye ilçesinde gerçekleşti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Mehmet Canpolat’ın yönetimindeki Haliliye Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 21 Şubat’ta “İbrahim Tatlıses Müzesi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı. Tatlıses’in doğduğu evin bakımının yapılması ve müzeye dönüştürülmesi için yapılan ihaleye yalnızca dört şirket teklif verebildi.

Ancak teklifleri değerlendiren idare, bunları geçersiz kıldı. Ardından da ‘rakipsiz kalan’ Ömer Ferhat Tavaş’ın ihaleyi kazandığı açıklandı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Haliliye Belediyesi ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Ferhat Tavaş arasında 14 Mart’ta, bir milyon TL’lik sözleşme imzalandı. “İbrahim Tatlıses Müzesi Yapım İşi”nin süresi ise 90 gün olarak belirlendi.

İş kapsamında Tatlıses’in doğduğu Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan ev müzeye dönüştürülecek.