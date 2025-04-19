İbrahim Tatlıses: 'Torunlarımın sayısını bilmiyorum'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 13:57

Güncelleme: 19.04.2025 - 13:57

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Tatlıses, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak, “Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olurdu. O gün diyor ki, 'Bir çorba içeyim.' Çorbasını içtikten sonra 'Bu akşam da gitmeyeyim' dedi. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir’e gelecek” diyerek dostu Aydemir Akbaş ile ilgili anısını paylaştı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Sağlık sorunlarıyla ilgili de konuşan Tatlıses, "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Ben nereden geldiğimi bildiğim için tepeden inmedim. Mağaradan geldim, kültürlüden daha kültürlüyüm. Okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor, tedavi görmüyorum." dedi.

“NANKÖRLERİ UNUTMAM”

Yaşadığı zorlukları da paylaşan ünlü şarkıcı, "Eşeğim yoktu, uçağım oldu. Mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum." dedi.

TATLISES’İN SOYADI HİKAYESİ

Tatlıses, soyadıyla ilgili de ilginç bir açıklama yaptı. “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan gelmiştim. Bana 'Uzun hava oku' dedi, 'Aradığımız adam bu. Adın İbrahim Tatlıses olsun' dedi” dedi.

HAYATINDAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIKLAR

Hayatındaki en büyük pişmanlıkları sorulan Tatlıses, “Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onlara Allah’a havale ettim” dedi.

TORUNLARIYLA İLGİLİ ŞAŞIRTICI AÇIKLAMA

Avşar’ın “Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?” sorusuna ise Tatlıses, “Mesela çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdi.