İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:56

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:56

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, hem ağabeyiyle yaşadığı polemik hem de Antalya’da karıştığı bir kavga ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında, “Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözler üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda, abisinin bu ifadeyi hiç kullanmadığını belirtti ve geçmişte yaşanan bazı olayları da gün yüzüne çıkardı.

Hüseyin Tatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma' demişsin. Asla böyle bir konuşma olmadı aramızda. Yalan söyledin. Arabada sesimi dinleyip ‘La buna kuş pisliği yedirelim’ diyordun. İlk albümüm 360 bin sattı ama sen 10 gün sonra piyasadan toplattın. Kral TV’deki klibimi kaldırttın. Avustralya konserimi iptal ettirip yerine Ebru Yaşar’ı gönderdin.”

KAVGA SONRASI GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından Hüseyin Tatlı, geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da verdiği konser sonrası bambaşka bir olayla gündeme geldi. Konser sonrası mekân tarafından çağrılan taksiyle otele dönen Tatlı, ücret konusunda taksiciyle tartışmaya başladı. Mekân tarafından karşılanması gereken ücret, taksici tarafından Hüseyin Tatlı’dan talep edildi. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında küfürleşme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, tartışma sırasında taksiciyle karşılıklı darp yaşandı. Taksici aldığı darbe sonrası yere düşerken, taksicinin arkadaşları da otele yönelen Hüseyin Tatlı’ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Ünlü şarkıcı, 3 kişinin saldırısı sonucu yere düşerek ayağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri hem Hüseyin Tatlı'yı hem de taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, başına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakıma alınırken, Hüseyin Tatlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, ünlü şarkıcının tutuklanmasına karar verdi.

GÖZLER İBRAHİM TATLISES’E ÇEVRİLDİ

Yaşananların ardından sosyal medyada geniş yankı uyandı. Bazı kullanıcılar, İbrahim Tatlıses’in kardeşiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bu olayda bir bağlantısının olup olmadığını sorguladı. İbrahim Tatlıses’ten ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.