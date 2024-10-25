İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim devam ediyor: 'Saygı da bir yere kadar'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:32

"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatlıses, "Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... Bir tanesi hariç bütün çocuklarıma elimden geleni yaptım. Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. İdo adamdır, Melek adamdır" dedi.

Tatlıses, sözlerine "72 yaşındayım, hâlâ köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey görmedim. Her şeyi Allah verdi. Ben mağaradan geldim ve aslımı hiç inkâr etmedim. Herkesi ifşa edeceğim. Ben halkın adamıyım" diyerek devam etti. Öte yandan, Tatlıses’in Şanlıurfa’daki kızları Melek ve Elif’i sayarak "4 kızım var" demesi dikkat çekti.

Ödül törenine katılan Dilan Çıtak ise babasının açıklamaları hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Magazin Burada’nın haberine göre Çıtak, “Hiç üzerime alınmıyorum, çok da ilgilenmiyorum. Oralar benim fazla ilgilendiğim kısımlar olmuyor. Ben daha çok hayvan ve insan meselelerine üzülüyorum, böyle boş meselelerle ilgilenmiyorum” dedi. Ayrıca, babasının soyadını kullanmasıyla ilgili olarak da “Hiç ait olmadığınız bir bedende olmak sizi mutlu eder mi? Etmez. Saygı da bir yere kadar. Ben gereken saygıyı gösterdim, şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Çıtak, "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim müziğime hiçbir faydası yok" şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamaların ardından İbrahim Tatlıses, “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey” diyerek sessizliğini bozmuştu.

Dilan Çıtak ise bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından “Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız, merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı, inanın oh diyorum, şükür diyorum” diyerek "Tatlıses" soyadını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.