İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: 'Baktım kafamdan bir şey damlıyor...'
Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın konuk olduğu, Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses, vurulduğu geceyi ve yaşadığı zor dönemi anlattı. Tatlıses, ameliyattan sonra umudunu hiç kaybetmediğini söyleyerek "Ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim" dedi.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu. Şarkılarla başlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.
Tatlıses, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.
Sık sık programda ağlamasıyla gündeme gelen Tatlıses, Seren Serengil'in, "İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok" sözleri üzerine o anları anlattı.
2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.
"AĞZIMDAN SULAR AKIYORDU"
Hayati tehlikesinin bulunduğu ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini vurgulayan şarkıcı, "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" şeklinde konuştu.
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