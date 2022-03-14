İçme suyundaki tehlike: 'Bağırsak kanseri riskini artırabilir'
Tüketilen su içerisinde artmış nitrat düzeyleri kanser açısından ilave bir risk oluşturabiliyor. Araştırmacıların yaptıkları analizde her yıl 100 kadar bağırsak kanserinin içme suyuna fazla miktarda nitrat karışmasının sonucu geliştiği öngörülüyor.
Mart ayının bağırsak kanseri farkındalık ayı olduğunu
belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kolon kanseri tedavisinde
büyük gelişmeler olmakla birlikte en büyük önceliğin risk faktörlerini mümkün
olduğunca azaltmak olduğunu söyledi. Coşkun, içme suyunun içindeki
nitrat düzeylerinin bağırsak kanseri riskini artırdığını kaydetti.
Bir hafta önce içme suyunun içindeki nitrat düzeylerinin
bağırsak kanseri riskini artırdığına dair bir analiz yayınlandığını belirten
Coşkun, Environmental Research dergisinde Yeni Zelandalı Jayne Richards ve
arkadaşları tarafından yayınlanan analize göre ülkelerinde görülen bağırsak
kanseri vakalarının yüzde 3.26’sının su kaynaklarındaki artan nitrat düzeyi ile
ilişkili olduğu bilgisini verdi.
“VÜCUTTA ARTAN NİTRAT DÜZEYİNE DİKKAT”
Araştırmacıların yaptıkları analizde her yıl 100 kadar
bağırsak kanserinin içme suyuna fazla miktarda nitrat karışmasının sonucu
geliştiğini hesapladıklarını bildiren Coşkun, şu ifadeleri kullandı:
"Tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler, tarım ilaçları
ve yine hayvancılık alanları yer altı kaynak sularının kirlenmesine yol
açabilmektedir. Özellikle azotlu gübreler toprak ve suda nitrat birikmesine yol
açabilmektedir. Vücutta artan nitrat düzeyleri eğer insan vücudundaki iç
kaynaklardaki ve besinlerle alınan antioksidanlarla dengelenemezse kanserojen
olan N-nitrozo bileşiklerine dönüşmektedir ve bu şekilde kanser risk artışı
olmaktadır."
“KANSER AÇISINDAN İLAVE RİSK”
İşlenmiş et ürünlerinin fazla tüketilmesinin içerdiği nitrat bileşikleri nedeniyle kanserle ilişkili olabileceğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Tüketilen su içerisinde artmış nitrat düzeyleri kanser açısından ilave bir risk oluşturabilir. Ülkemizde içme sularında nitrat düzeyleri belli aralıklar ile kontrol ediliyor ve nitrat fazlalığı ile ilgili bugüne kadar ciddi bir sıkıntı bildirilmedi. Fakat özellikle kimyasal gübrelemenin gittikçe arttığı günümüzde içme su kaynaklarındaki nitrat düzeylerinin daha yakın kontrolü uygun olacaktır” dedi.
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