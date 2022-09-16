İddia: 'Burak Deniz otelde olay çıkarttı, Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti'
'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Burak Deniz, iddiaya göre gece bir otelde taşkınlık çıkardı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz, oyuncuya iddiaya göre küfürler yağdırdı. Şahinkaya'nın sevgilisinin Deniz'in üzerine yürümesiyle tartışma iyice büyüyünce araya çevredekiler müdahale etti.
Son olarak meslektaşı Serenay Sarıkaya ile 'Şahmaran' dizisinde başrolü paylaşan Burak Deniz, çekimler için Adana'ya gitti. İddiaya göre ünlü oyuncu, önceki akşam gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin oturduğu masaya giderek olay çıkardı.
'NİLPERİ'YE KÜFÜR ETTİ' İDDİASI
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz, Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen Deniz'in taşkınlık çıkarmasından rahatsız olan Şahinkaya masadan kalktı. Şahinkaya'ya "S…r git" diye küfür eden Burak Deniz'in, Şahinkaya'ya arkasından da "Or…" diye bağırdığı öne sürüldü.
'NİLPERİ'NİN SEVGİLİSİ, BURAK DENİZ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ'
İddiaya göre Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Tartışmanın büyümesiyle araya Yusufi'nin arkadaşı da girdi.
İyice sinirlenen Deniz, herkesin içinde "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle Burak Deniz otelden uzaklaştırıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ
Olay sonrası Deniz'in o otelde kalmadığı Şahinkaya ve sevgilisini de tanımadığı öğrenildi. Emre Yusufi'nin tartışmanın ardından otelde kamera kayıtlarını istediği ileri sürüldü.
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