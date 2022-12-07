İddia: Özge Özpirinçci kadro dışı kaldı, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri Serenay Sarıkaya oldu

07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:55

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Sopranos uyarlaması "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol arkadaşı olacaklarını duyurmuştu.

Ancak yeni bir iddiaya göre, dizideki psikolog Devin rolünü Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı. Yapımcı Kerem Çatay daha önce “Yakamoz S-245” dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi bir kez daha bir araya getirmekten vazgeçti.