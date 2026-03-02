İftar ne zaman? 2 Mart 2026 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 17:01:00
Haber Merkezi
2 Mart 2026 oruç tutan yurttaşlar iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. İşte, 2 Mart 2026 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

2026 Ramazan imsakiyesinin yayımlanmasının ardından, orucun on ikinci gününü tamamlayacak olan yurttaşlar il il iftar saatlerini araştırmaya başladı. İşte, 2 Mart 2026 iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri...

2026 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek.

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK? 

Bu sene Ramazan ayında bir günde ortalama 12-13 saat oruç tutulacak.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar vakti 19.02'de yapılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar vakti 18.48'de yapılacak.

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bugün saat 19.12'de yapılacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

