Kadını sokak ortasında tekme ve yumrukla darbetti, serbest bırakıldı
Eskişehir’de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü B.G.’yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y., kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi olduğu öne sürülen B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü.
Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı. T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.’nin şikayeti üzerine T.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan T.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde birlikte yürüdükleri yolda T.Y.’nin sevgilisine omuz atıp, dövdükten sonra tekmeyle yere düşürdüğü görülüyor.
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