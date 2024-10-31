İhmalin bedeli ağır oldu... Özçekim tutkusu sonlarını getirdi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:49

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:54

Lüks bir teknenin, Brezilya kıyılarındaki 'Şeytan Boğazı' olarak bilinen bölgede batmasının ardından, sosyal medya ünlüleri 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria'nın cesetlerine ulaşıldı.

Yerel medya, aşırı kalabalık olduğu rapor edilen teknenin büyük bir dalgaya çarparak battığını bildirdi. Polis, arama kurtarma ekipleri tarafından cesetlerine ulaşılan iki kadının, kaza sırasında can yeleği giymediğini duyurdu.

SAĞ KURTULAN YOLCUNUN İFADESİ

Sao Vincente polis komiseri Marcos Alexandre Alfino, kazadan sağ kurtulan yolcuların ifadesine dayandırdığı açıklamasında, “Bazıları özçekim yaptıkları için, bazıları da bronzlaşmalarına engel olacağını düşündükleri için can yeleği giymemiş" dedi.

Öte yandan ilkin, Beatriz'in denizde sürüklenen cesedinin bulunduğu, Aline'nin cesedinin ise ancak bir hafta sonra Itaquitanduva Plajı sahiline vurduğu bildirildi.

İKİ GRUBA AYRILMIŞLAR

Yüzme bilmeyen bir çocuk annesi Aline'nin, bikinisiyle teknede poz verdiği son fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Kazadan 5 kişinin kurtulduğu bildirilirken, katılımcıların iki gruba ayrıldığı, gruplardan biri kıyıda kalırken, teknedeki grubun kazaya kurban gittiği açıklandı.

Hayatta kalan kişilerden biri olan Camila, hayata nasıl tutunduğunu şu sözlerle anlattı:

“Çok güçlü dalgalar vardı ve neredeyse ölüyorduk. Nasıl yüzeceğimizi bilmiyorduk. Uzun süre dayanamayacağımı biliyordum. Ayağımı incittim ve çok fazla su yuttum. Nasıl olduysa kendimizi bir şekilde kayalıklara atmayı başardık ve böylece kurtulduk..."