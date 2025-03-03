İki güreşçi karşı karşıya... Oyunda son sözü Acun Ilıcalı söyledi!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 23:30

Güncelleme: 03.03.2025 - 23:30

Survivor 2025'te yeni hafta büyük bir heyecanla başladı. Dokunulmazlık oyununda iki takım karşı karşıya geldi. Pek çok zorlayıcı mücadelenin gerçekleştiği gecede İsmail ve Yunus Emre arasındaki yarış bölüme damga vurdu.

9-8 skoruyla Mavi Takım'ın önde olduğu sırada iki güreşçi olan İsmail ve Yunus Emre halka kapma oyununda yarıştı. Mücadelenin başında Yunus Emre'nin aldığı darbe nedeniyle kaşı açıldı, oyun durduruldu. Oyun tekrar başladığında ise işler daha da gerginleşti. İki yarışmacı dakikalar boyunca direndi.

Mücadelenin sonunda Yunus Emre oyunu yarıda bıraktı. Bunun üzerine sayıyı İsmail aldı. Acun Ilıcalı oyun alanına gelerek oyunun tekrar edileceğini söyledi.

Oyun 4 defa tekrar başlatıldı. Her iki yarışmacı da karşılıklı olarak ihtar aldı. En sonunda kazanan kişi ise İsmail oldu.

Böylece skor 9-9 oldu.