İki yıl önce deneme amaçlı ekildi: Yüksek verim elde edildi, ekim alanı genişletildi...

Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:36

Güncelleme: 14.06.2024 - 21:36

Çilimli ilçesinde Valilik ve Belediye desteğiyle artırılan üretim alanlarında ilk ekim, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çiftçilere sağlanan destekle ekim alanı 350 dönüme çıkarılan siyah pirinçten 150 ton rekolte bekleniyor.

Programda konuşan Vali Aslan, siyah pirincin ana vatanının aslında Çin olduğunu belirterek, bölgede deneme amaçlı ekilen üründen yüksek rekolte alınmasının ardından ekim alanının genişletildiğini söyledi.

Aslan, geçen yıl 150 dekarlık alanda 40 tonluk üretime ulaşıldığını dile getirerek, "Çilimli Belediyemiz, ürün alım garantisi ve tohum desteğiyle bu iş üzerinde çalışmakta. Bu yıl Valiliğimizin himayesinde 350 dönümlük alanda 150 ton ürün alma hedefiyle tohumların ekimini gerçekleştirdik." dedi.

Ürünün farklı şekillerde değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Pilavlar dışında alternatif ürünler, alternatif yemekler yapıldığını gördük. Siyah pirinç unuyla bebek maması ve sporcu gıdası yapılması için Düzce Üniversitesinde AR-GE çalışmaları devam ediyor. Bunda da sonuç aldığımızı öngördük. Çilimli ile adeta özdeşleşen siyah pirinç için coğrafi işaret anlamında Tarım Müdürlüğümüz çalışıyor. ISO ve helal gıda sertifika çalışmalarımızı yaptık. Siyah pirincin Düzce'mizde Çilimli merkeze alınarak günden günde markalaşacağına inanıyoruz."

Konuşmanın ardından bölgede bu yıl ilk kez dron ile ekim yapıldı.

Çizmelerini giyen Vali Aslan, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.