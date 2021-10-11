İkinci sezonu beklenen Squid Game'in yapımcısı: Büyük bir değişiklik olabilir
Popülerliği giderek artan Netflix dizisi Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezon hakkında açıklamalar yaptı. Hwang dong-hyuk, dizinin yeni sezonunda büyük bir değişiklik olacağına işaret etti.
Yayınlandığı andan itbaren büyük ses getiren ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasından yer alan Kore dizisi Squid Game'in yapımcısı Hwang dong-hyuk'dan ikinci sezonla ilgili açıklama geldi.
BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK
İkinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı, eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.
FARKLI BİR KARAKTER İŞLENECEK
Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.
DİZİNİN KONUSU NE?
Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor.
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