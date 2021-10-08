İlkokulda 'Squid Game' alarmı: Öğrenciler birbirlerine zarar veriyor

08 Ekim 2021 Cuma, 12:58

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri.

Son olarak, Belçika’nın Valon Bölgesi'nde yer alan Erquelinnes Béguinage adlı ilkokulda öğrencilerin 'Squid Game' dizisindeki oyunları canlandırması yetkilileri endişelendirdi.

‘KAYBEDEN KİŞİYE ŞİDDET UYGULUYORLAR'

Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı. Gönderide yer alan ifadeler şu şekilde:

“Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor”.

1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor.

DİSİPLİN CEZASI UYGULANABİLİR

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı.

Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.

DİZİNİN KONUSU NE?

Netflix platformunda yayınlanan ve popülerliği her geçen gün hızla artan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde borca batmış çaresiz kişiler, gizemli bir örgütün hazırladığı platformlardaki çocuk oyunlarını oynayarak yüksek miktarlarda para kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Oyunların sonunda kaybedenler öldürülüyor.