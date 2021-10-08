Squid Game'in yaratıcısı konuştu: İkinci sezon gelebilir

08 Ekim 2021 Cuma, 15:09

Yayınlanmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen Netflix’in en popüler yapımları arasına giren "Squid Game"in olası ikinci sezonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Play Tuşu'nun haberine göre, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin geleceğine dair fikirlerini paylaştı.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.

DİZİNİN KONUSU NE?

Lee Jung-jae, Greg Chun, Tom Choi ve Jung Hoyeon gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.