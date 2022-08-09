İklim değişikliği kaynaklı görülen doğal afetler, bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırıyor
İklim değişikliği kaynaklı görülen doğal afetlerin insanlarda rastlanan sıtma, hantavirüs, kolera ve şarbon gibi bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırdığı tespit edildi.
Bilim insanları, iklim değişikliği kaynaklı yaşanan sel, sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi 10 farklı doğal afetin bilinen 375 bulaşıcı hastalık üzerindeki etkisini inceledi.
Araştırmada, 375 bulaşıcı hastalıktan 218'inin iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğa olayları sebebiyle etkisini artırdığı ortaya koyuldu.
Çalışmada, bazı doğal afetlerin insanları yarasa, fare, sivri sinek ya da geyik gibi hastalık taşıyan hayvanlar vasıtasıyla hasta ettiğine vurgu yapıldı.
Ayrıca çalışmada, iklim değişikliği kaynaklı görülen sıcaklığın artmasının deniz ürünlerinin yapısını bozarak insan sağlığını tehlikeye attığı ve bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırdığı ileri sürüldü.
Araştırma ekibinden Wisconsin Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsünde görevli Dr. Jonathan Patz, iklim değişikliği yaşanması durumunda hastalıkların risklerinin de değişeceğini kaydetti.
Emory Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Carlos del Rio, çalışmanın bulgularını "ürkütücü" olarak nitelendirerek "(Çalışma) İklim değişikliğinin insan üzerindeki muazzam sonuçlarını iyi bir şekilde göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmanın sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.
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