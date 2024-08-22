İlginç isteği tüm dünyayı şaşırtmıştı: Alain Delon’un vasiyeti yerine getirilmeyecek!
Köpeği Loubo ile gömülmek istediğini söyleyen Alain Delon'un ailesi, oyuncunun vasiyetini yerine getirmeyeceklerini açıkladı.
Fransız sinemasının ünlü oyuncusu Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Delon, Fransa'nın merkezindeki Douchy köyündeki evinde vefat etti. Ölümünden önce, Delon'un son arzusunu köpekleriyle birlikte gömülmek olarak ifade ettiği bildirildi. Delon, "Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Ayrıca, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo'nun uyutulmasını ve kendisiyle birlikte mezarlığa gömülmesini istemişti.
Ancak, Delon'un bu isteği, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Brigitte Bardot Vakfı'nın sözcüsü, Loubo'nun uyutulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, köpeğin ailenin bir parçası olduğunu ve uyutulmayacağını duyurdu. Vakıf, köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif etti.
Delon'un çocukları, hayvan hakları savunucularının tepkisinin ardından, babalarının köpeği Loubo'nun uyutulmasını ve kendisiyle birlikte gömülmesini sağlayacak planlarını reddetti. Böylece, Loubo'nun yaşamına devam edebilmesi için yeni bir çözüm arayışına gidileceği belirtildi.
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